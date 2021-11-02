今年九月才剛過完53歲生日的翁虹，因保養得宜讓人看不出來已經年過半百，1989年憑藉亞姐冠軍光環闖蕩演藝圈，1991年首部電影《與龍共舞》，雖與劉德華等大牌明星合作，也無法掩蓋她的風采。出道至今已32年，她敬業的工作態度始終如一，在拍攝《武當一劍》期間，一場騎馬的戲份，不幸跌落發生意外，好在翁虹當時反應快，只有輕微腦震盪和胯骨受挫，不過敬業又專業的翁虹，評估狀況後仍堅持要完成戲份，後輩們紛紛向她致意。

多年未拍武俠片的翁虹表示，會接演《武當一劍》的原因是此劇都是實景拍攝，不像現在很多戲劇都是後製特效完成，而湖北的神農架野人區和武當山等特殊風景區，如果不是拍戲的關係，一輩子也沒有機會去見識。

不同於《嘉南傳》裡的雍容華貴的曹太后，《武當一劍》的常五娘風情萬種，外表看似嫵媚動人，性格卻是桀敖不馴，為了愛燃燒自己、粉身碎骨也不怕，劇中虐心的三角戀，讓觀眾們看得揪心。

《武當一劍》改編自香港武俠小說宗師梁羽生同名小說的武俠劇，同時也是他的封筆之作，梁羽生被譽為「新式武俠小說開山鼻祖」，與金庸並稱武俠兩座高峰。他的作品多次被翻拍成電視電影，像是台灣觀眾熟悉的《白髮魔女傳》、《七劍下天山》等。

而男主角耿玉京武功蓋世，義薄雲天、熱情單純被譽為武當一劍，為了貼近原著年齡和身分，此劇大膽採用新人，雖然于非凡是首次飾演男主角，但科班出身扎實的基本功，讓他的武打動作如行雲流水般賞心悅目，在零下20多度雪地中吊鋼絲吊上一整天，堅持不用替身，認真的態度，被劇組稱為拼命三郎。《武當一劍》將於2021年11月3日起，龍華戲劇台MOD352頻道，平日晚上六點播出。全台首播。