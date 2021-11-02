由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》將於11月3日盛大推出改版內容，首度開放8大職業大轉職，11大職業【職業技能優化】同步登場，即刻轉職體驗全新升級的職業技能！此外，歡慶改版，還有登入即可領獎的【每日登入獎勵】、限時活動副本【輝煌的戰場】、限時活動【技能書販售】一併推出，讓玩家享受更豐富的遊戲體驗。敬請鎖定活動內容，不放過每項福利！

11大職業全面進行「職業技能優化」！

11月3日起，官方將針對王族、騎士、妖精、法師、黑暗妖精、槍手、龍鬥士、暗黑騎士、神聖劍士、狂戰士、死神等11大職業，同步進行【職業技能優化】，全職業共新增3個傳說級技能、4個英雄級技能、2個一般級技能；優化2個既有神話技能、4個既有傳說級技能、4個英雄級技能、優化9個一般級技能。調整後將大幅提升角色戰鬥力，讓玩家戰鬥更暢快！

亮點技能介紹：

王族：新增技能「勇猛爆擊」，強化輸出能力。

騎士：優化既有技能「衝擊之暈(大師)」，昏迷命中機率再提升。

妖精：新增技能「魔法消除(精神)」，強化對敵方MR的削弱。

法師：新增技能「魔法相消術(古代)」，魔法相消的命中機率提升，加強debuff能力。

黑暗妖精：新增技能「破壞盔甲(命運)」，強化輸出能力。

槍手：新增技能「防禦提升(步兵)」，追加PVE傷害減免效果。

龍鬥士：新增技能「屠宰者(強化)」，強化輸出能力、機率無視近距離屏障。

暗黑騎士：優化既有技能「暗黑不死」，強化debuff能力。

神聖劍士：優化既有技能「神聖制裁」，技能施法距離增加。

狂戰士：新增技能「亡命之徒(上升)」，增加施法距離、命中機率、持續時間。

死神：優化既有技能「幽魂之軀」，HP回復量提升。

《天堂M》11大職業全面技能優化

大轉職活動登場！8大職業開放轉職！

11月3日至11月17日，《天堂M》將推出8大職業轉職活動，Lv.70以上玩家，皆可於信箱領取「轉職材料券(活動)」，並依照個人喜好轉職為以下職業：騎士、妖精、黑暗妖精、槍手、龍鬥士、暗黑騎士、神聖劍士、狂戰士。

除了舊職業的等級可無痛轉移至新職業，本次也開放了部分裝備和技能的轉移：

裝備與武器：玩家僅需耗費製作材料，就能在轉職時，以既有的裝備、武器，兌換新職業相對應的裝備、武器。

技能：開放轉移原職業既有的神話級職業技能2個、神話級變身技能4個、傳說級職業技能4個、英雄級職業技能4個至新職業。

事先完成【轉職特典活動】任務，可用活動獎勵「職業特典門票(活動)」6個製作「轉職追加費用硬幣」9個，替代轉職時英雄級(含)以下裝備或技能進行一次轉換時所必須的消耗素材。

挑戰限時活動副本「輝煌的戰場」、搶拿豐富活動獎勵！

11月3日至11月24日將開放限時活動副本【輝煌的戰場】，Lv.65以上玩家，皆可消耗50000金幣進入副本，擊殺500隻怪物可獲得「殷海薩的祝福」500個！同時也會掉落活動道具及豐富虛寶，活動道具「勇士的憑證」可用於製作「高級變身抽卡包(活動)」2個；怪物掉落獎勵每週不同，詳情如下：

第一週：史奈普戒指交換證書(輝煌的戰場)、倫提斯耳環交換證書(輝煌的戰場)、印章交換證書(輝煌的戰場)等。

第二週：高級變身抽卡券（活動）、高級魔法娃娃抽卡券（活動）。

第三週：變身製作硬幣5個、魔法娃娃製作硬幣5個、名譽金幣5個等。

《天堂M》限時副本 輝煌的戰場展開挑戰

遊玩歷程回饋獎勵、技能書販售活動同步啟動！

為感謝玩家支持，官方特地於11月3日至11月9日推出【遊玩歷程回饋獎勵】及【技能書販售】活動。

【遊玩歷程回饋獎勵】為台版獨家活動，2021年10月13日前達到65級(含)以上的玩家，活動期間每日登入，將依序發放以下虛寶：「殷海薩的祝福」、「名譽金幣」、「高級變身抽卡券(活動)」、「高級魔法娃娃抽卡券(活動)」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」、「高級變身抽卡包(活動)」。此外，系統將依照玩家過去登入簽到天數、完成日常任務次數、裝備強化次數、稀有以上卡片獲得次數等個人遊玩歷程，計算玩家可獲得的獎勵數量，玩越多、領越多！

《天堂M》遊玩歷程 回饋玩家專屬獎勵

【技能書販售】活動，開放玩家以180萬名譽金幣購買「英雄級技能」、300萬名譽金幣購買「傳說級技能」，每個職業皆開放購買一個英雄級技能及一個傳說級技能。以上活動詳情請依官方網站公告說明為準。