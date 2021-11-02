高市府搶攻振興五倍券商機，推出「高雄開就賺」，祭出日月抽豪禮，總計將抽出7輛特斯拉電動車，1日首輛電動車幸運兒出爐，得主陳小姐藉由這張到藥妝店消費1017元的發票，一舉抽中百萬特斯拉，讓她直呼「真的超幸運」。

高市經發局指出，「高雄開就賺」上路3周以來成功吸引民眾到高雄消費，帶動百貨、餐飲業績成長2至3成，商圈夜市券也吸引約10萬民眾兌換；每月抽特斯拉電動車、每天抽iPhone 13等豪禮活動，同樣引發熱烈回應，截至昨晚9時，累積登錄發票金額達18.3億元、抽獎序號高達611萬組。

昨晚10時首度抽出最大獎、市價達165萬的特斯拉電動車，經發局長廖泰翔第一時間親自打電話給得獎者，但當事人並未接電話，今早再度致電，得獎人陳小姐接起電話得知時，驚訝直說「天啊！真的太不可思議了！太幸運了！」掛電話前還興奮到驚聲尖叫。

陳小姐透露，自己和2個小孩的振興券都使用台灣PAY數位綁定，先生則是使用紙本，看好數位綁定加碼高雄券大利多，擔心額度用完，所以早在開跑第2天10月9日就到百貨買家具，一次把3人分振興券用完，由於還有抽中好食券，擔心未能一次扣足1.5萬，才又加碼到藥妝店消費1017元，她笑說就是靠這張刺激消費的發票抽中百萬特斯拉。

「高雄開就賺」活動日月抽豪禮，活動起跑後至明年4月底前，民眾在高雄市消費滿200元就可上活動官網登錄兌換抽獎序號，若使用振興券、高雄券消費，登錄序號組數加倍，中獎機率更高，此外商圈夜市券也可登錄抽獎。