晟德(4123)在法說會上時，董事長林榮錦說，隨著投資成果不斷兌現，單單今年已累計流入破百億現金，未來持續追求高度成長的同時，致力在創新、穩健及高流通性間取得平衡，鞏固永續金流並維持每年至少20億的現金收益，也期待在2025年打造7~8個市值可達300億的生技獨角獸企業。

晟德2021年上半年EPS 7.29元，再加上日前宣布策略性轉讓澳優乳業部份股份，交易金額新台幣77億元，處分利益達新台幣42億元，法人認為，今年全年度獲利有機會挑戰歷史紀錄！

林榮錦指出，晟德將積極擁抱新一代創新療法、生物藥品委託開發暨製造服務(CDMO)及大健康等國際趨勢，並掌握擴大綜效及平衡風險兩大策略，一方面加大核心事業的投資力道，同時抓緊趨勢浪潮尋求產業價值鏈整合機會，進而深化集團綜效；另一方面，將透過參與大型國際基金進入高技術、高成長、高風險的先進醫療領域或未來產業並再次降低風險。

有鑑於全球生物藥開發需求異軍突起，再加上Covid疫情驅動醫藥創新發展，使得困難生物藥、細胞與基因治療（CGT）及核酸藥物（RNA）等新一代療法成為業界關注的焦點並衍生出生物藥CDMO的蓬勃商機。國外產業分析資料顯示，CGT將是未來醫藥產業成長最快速的領域之一，目前CGT的CDMO委託案已佔全部生物藥CDMO業務的25%，預估該市場規模在未來十年內有近10倍的成長。此外，晟德觀察受到疫情影響，生物製藥服務之上下游原材料短缺，激發中國國產替代需求。看準此商機，中國生物製藥服務行業也快速興起，對於細胞與基因治療、病毒等新技術平台的需求大增，卓越的平台特色及成本優勢將成為致勝關鍵。

為加速集團生技獨角獸育成，晟德期待在新一波藥品開發浪潮中扮演資源整合與價值創造的關鍵角色，並將進一步投資具備生物藥CDMO差異化技術平台且可與集團CDMO公司如永昕(4726)、東曜(1875)產生綜效的公司。同時，也將鎖定如培養基、生物反應袋耗材、純化過濾耗材、生物反應器等BioProcess技術設備商，期待藉此串聯整個CDMO價值鏈、擴大經濟規模。