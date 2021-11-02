開展餐飲集團旗下美式餐飲品牌TGI FRIDAYS今年營運雖受疫情三級警戒衝擊，但隨著內用規範解禁及五倍券上路振興，10月業績已繳出年增11％佳績。展望後市，集團預期明年至少將新展1家店，並規畫維持此穩健展店步調，目標5年內將全台門市拓增至20家。

此外，TGI FRIDAYS將在4日歡慶登台30周年，開展餐飲集團啟動首波品牌活化計畫，包括紐約地鐵車廂現身台北信義店、推出7款台美混血限定菜色及周年設計潮T，盼以系列話題活動、美食及周邊商品吸引更多新世代年輕客群，目標帶動來客數成長1～2成。

TGI FRIDAYS於1991年11月4日開出台灣及亞洲首間門市，1999年敦北店曾創下年營收1.47億元新高紀錄。開展餐飲集團於2014年接手在台經營，去年營收在疫情衝擊下仍繳出持平前年佳績，其中桃園華泰店更創下年營收1.05億元的近10年單店業績新高紀錄。

開展餐飲集團台灣區資深營運副總裁李宏智表示，去年台灣疫情控制得宜，僅5～6月業績受明顯衝擊，下半年在三倍券激勵內需暢旺下成功填補缺口，使品牌全年營收仍持平前年表現。而今年截至5月初母親節檔期累計營收年增18％、總來客數年增14％。

李宏智指出，原先對於今年營運展望樂觀，但隨後本土疫情爆發、5月中全台三級警戒，餐飲禁止內用導致業績大幅下滑，門市營收最差時衰退達7成。所幸隨著疫情趨穩、餐飲內用解禁，在10月初內用規範鬆綁配合五倍券發放上路後，10月營收已繳出年增11％佳績。

展望後市，隨著TGI FRIDAYS登台邁入30周年，開展餐飲集團仍看好品牌動能，經營策略上將透過品牌活化、餐廳改裝及餐點升級，以更貼近時下年輕客群需求，使品牌在美式餐飲領域維持領先地位。

TGI FRIDAYS首波活動向紐約街頭文化致敬，於台北信義店前重金打造「紐約地鐵車廂」，搶攻IG打卡版面。同時，即日起至12月6日於全台門市推出7款台美混合口味炸雞翅及飲品，並結合紐約地鐵意象推出周年紀念T恤，於台北東區選物店Groovy Store限量販售。

開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示，TGI FRIDAYS登台深耕30年，迄今仍為美式餐飲領導品牌，未來將秉持創新但不失原味的原則穩健拓展，明年已確定再展1家店，目標維持每年新展1家的穩健步調，在5年內將全台總店數推升至20家。