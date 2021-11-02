街舞老師現場指導簡單的街舞動作。（王揚傑攝）

「第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽」將於6日、7日在板橋體育館登場。（王揚傑攝）

「第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽」將於本月6日、7日在板橋體育館舉行，中華民國街舞運動協會理事長沈智慧、新北市教育局長張明文等今（2）日舉行記者會，宣告賽事預計將有1200位舞林高手同台尬舞，除了升學指定盃賽外，還有公開組，邀集全國各路好手，一起在新北板橋熱舞起來。

街舞中的霹靂舞（Breaking Dance）已列入2022杭州亞運及2024巴黎奧運正式項目，代表街舞已從流行次文化，成為正式運動賽事，為培養優秀街舞運動選手，新北市政府教育局與中華民國街舞運動協會、中華民國體育運動舞蹈總會等，共同促成第一屆中正盃街舞錦標賽， 除提供舞台讓選手展現自我，賽會成績也將做為升學依據。

張明文表示，新北市長期支持街舞運動，除已舉辦13屆新北FUN街頭大賽外，更規畫於新北市境內捷運站周邊，擴建9個免費練舞場地，可供上萬人以上使用，帶動全齡街舞風氣，打造新北市成為台灣第一街舞友善城市。很高興第一屆全國運動舞蹈街舞錦標賽能在新北市舉辦，也預祝賽事圓滿成功。

沈智慧表示，歷經兩年不斷與中央溝通協調，在中華舞總的支持下，終於獲得體育署核准為甄試指定盃賽，感謝新北市政府大力支持，第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽順利在新北市板橋體育館舉行。

沈智慧強調，在甄試升學指定盃賽中取得佳績的同學，成績可作為兩年內甄試加分依據，讓街舞正式走向教育運動賽事，成為教育體系的一環。希望未來在中央與地方的支持下，能讓有街舞專業技能與興趣的孩子，有更多元的升學管道，增進學生多元才能發展，培育更多的街舞專業人才。