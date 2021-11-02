保險業務員為首 詐欺集團以「刷卡賺回饋」7年騙5千萬元 16:252021/11/02 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保險業務員吳麗瑩涉嫌組成詐欺集團，以「刷卡賺回饋」為誘餌，騙民眾砸錢投資，7年間涉嫌詐取5000多萬元。台北地檢署今（2）日指控台北市調查處，兵分5路發動搜索，約談吳女等3人到案，全案將朝詐欺取財罪方向偵辦。 檢調獲報，吳麗瑩涉嫌自2014年起，組成刷卡詐欺集團，佯稱刷卡可以賺回饋，對外招攬投資，不少民眾刷卡後發現錢拿不回來，氣得提告，全案因此曝光。 「打疫苗買塔位優惠」 幫派組靈骨塔詐團爽開千萬超跑 寄槍彈照勒索光電商 綠能蟑螂遭訴 #刷卡 #賺回饋 #詐欺集團 #全案 #檢調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 調查官盜賣毒品狠撈1.6億 妻腳踩名牌鞋出庭否認洗錢 19:492021/11/01 社會 警察打詐抓車手法官澆冷水 不發搜索票竟因「證據足以起訴」 16:132021/11/02 社會 毒販遭新北警連逮2次不罷手 轉戰宜蘭另起爐灶仍栽了 13:562021/11/02 社會 觀策站》民進黨的「報復性」轉型正義（呂蓬仁） 16:512021/11/02 海納百川 孝女砸200萬投資籌老父醫藥費 警1句話戳破發財夢 11:472021/11/01 社會 投資失利A客戶錢 玉山銀神鬼理專盜領1.8億遭起訴 12:402021/11/02 社會 台灣人壽 首推健檢金掃碼即領 04:102021/11/02 專題周報 涉嫌勒索光電業者 南檢起訴1男 16:042021/11/01 社會 一首歌爆紅全球卻衰捲4.7億詐欺案 女星淚訴淒慘近況 16:422021/11/02 娛樂 《金融》台灣人壽服務升級 健檢金掃碼即領 14:492021/11/01 財經 宏國三代綠色崛起3／昔日女首富不願債留子孫 花10年絕地翻身創最狂紀錄 08:552021/11/02 財經 社會熱門新聞 影片曝光 賓士疑逼車遭亮槍 警攔查一看是王金平座車「愣住7秒」 - 社會 王金平座車遭逼車隨扈下車亮槍？保六總隊：「車內持槍警戒」 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 男開車尾隨逼黑頭車遭亮槍 警圍捕竟是「王金平座車」 - 社會 疑私刑片曝光！高雄刺青師控保母虐嬰 4男登門甩巴掌 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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