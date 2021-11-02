保險業務員吳麗瑩涉嫌組成詐欺集團，以「刷卡賺回饋」為誘餌，騙民眾砸錢投資，7年間涉嫌詐取5000多萬元。台北地檢署今（2）日指控台北市調查處，兵分5路發動搜索，約談吳女等3人到案，全案將朝詐欺取財罪方向偵辦。

檢調獲報，吳麗瑩涉嫌自2014年起，組成刷卡詐欺集團，佯稱刷卡可以賺回饋，對外招攬投資，不少民眾刷卡後發現錢拿不回來，氣得提告，全案因此曝光。