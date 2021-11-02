雙人組合「浩角翔起」成員阿翔(陳秉立)與嬌妻Grace結婚10年，育有3個可愛的子女，阿翔前年與藝人謝忻爆出車吻不倫戀，事後Grace選擇原諒，夫妻倆如今走出陰霾，恢復昔日甜蜜感情，但今(2日)Grace卻po文，表示夫妻倆面對同一件事情的反應完全相反，嘆：「男女想的真不同」。

新冠肺炎疫情在全球仍然嚴重，但台灣本土疫情部分再度挺過危機，情況趨於緩和平穩，中央流行疫情指揮中心宣布相關管理措施2日起再鬆綁，包含搭高鐵時能暫時脫口罩飲食，阿翔夫妻也在今天體會到這難得的自由，Grace特地po文，表示今天雖然是女兒「小泡芙」的生日，但夫妻倆為了處理長輩的事情，必須離開台北，也因此體驗到鬆綁後的高鐵乘車服務。

阿翔夫妻因故不能在女兒生日當天幫她慶祝，孩子也依依不捨，要媽媽晚上得打1萬通電話跟她說生日快樂，讓Grace苦笑：「所以我等一下到站即要開始打了耶！」而這回搭高鐵，終於在車廂內拿到咖啡，讓她直呼感動，阿翔也很開心，但卻是完全不同的想法，「他說以後再也不用餓到站才能找伙食了耶，那⋯我豈不上車前就要化妝不能偷懶素顏了」。

Grace大嘆經歷同樣一件事情，卻是兩樣情，「男女想的真不同」，不過夫妻倆也是有一點很有共識，「能解封這一點點的小自由，真的都要感謝全民一起的努力付出」，為此兩人拿咖啡慶祝，不忘提醒：「喝完還是要快點戴上口罩喔」。