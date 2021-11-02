苗栗縣議員鄭秋獲得內政部2021年資深績優民選地方公職人員內政專業三等獎章，議員們齊聲恭賀。（謝明俊攝）

苗栗縣議員鄭秋風，自1986年起陸續擔任後龍鎮代表、以及7屆苗栗縣議員，深根地方，為民喉舌逾30年，日前，鄭秋風榮獲內政部2021年資深績優民選地方公職人員內政專業三等獎章，2日上午，苗栗縣長徐耀昌利用縣議會第19屆第6次定期會開議，與縣議長鍾東錦致頒「功在桑梓」紀念獎牌1座，獲得全體在場議員鼓掌慶賀。

出身後龍鎮的縣議員鄭秋風，自1986年起當選後龍鎮第13屆鎮民代表，後轉戰議員選舉，先後當選苗栗縣議會7屆議員至今，為民喉舌逾30年。

鄭秋風面對選民請託，都親力親為，期望快速完成鄉親請託，舉凡教育建設、地方建設、交通會勘、排水工程、環境整治等，無不親與，並成立苗栗好生活協會，自掏腰包捐款，照顧老弱婦孺殘。

鄭秋風服務生涯中，曾遇多次請託，情境令人動容，其中像是10多年前，1名消防人員在公務執勤發生車禍，造成1名女童喪命，消防隊員不僅賠錢和解、丟掉官職，還身陷囹圄，出獄後，為養家中老小，靠著打零工維生，在鄭秋風多方奔走下，消防隊員才得以復職，讓全家老小得以重生。