桃園市八德警分局日前接獲民眾報案，稱轄區興豐路800多號某家早餐店有名7旬老翁，疑似有迷途、失智等情形，警方立即趕赴現場，協助將老翁平安送返家。

八德派出所警員黃勇睿、劉采葳到達現場後立即向前關懷，據了解該名7旬老翁獨自外出散步，不料走著走著卻迷路，也忘記如何返家，加上自己年事已高、體力逐漸不支，因此在早餐店前徘徊許久，幸虧有熱心民眾發現，幫忙報警請求協助。

經警方耐心詢問老翁年籍資料，只見老翁支支吾吾地無法說清楚，其餘資料也都不記得。黃員先攙扶老翁至早餐店內稍作休息，再耐心地一個字一個字詢問拼湊姓名，並利用警用電腦系統查詢，確認其身份就是住在介壽路二段600多號附近的林姓老翁。

警方駕駛巡邏車載老翁返家，家屬也對警方及熱心民眾的即時協助非常感激。八德警分局呼籲，家中如有易走失的長輩，可協助在長輩身上配戴易辨識身分的配件，建議家人多留心注意，儘量避免其獨自外出。