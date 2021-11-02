前立法院長王金平今天（2日）上午9時許，前往蘆洲空中大學參加校慶，座車行經三重區三和路四段時，因急切往蘆洲方向車道，與一部車發生行車糾紛，遭對方吳姓駕駛鳴按喇叭，尾隨、 逼車，因而傳出車內隨扈「亮槍警戒」情事。對此，派員擔任王金平隨扈的保六總隊，事發後聲明澄清，該名隨扈僅在車內取出槍械置於胸腹處「警戒」，並非亮槍，同時將警察服務證貼在擋風玻璃上，未下車，對方見狀隨即離開，全程並無「下車亮槍」。

針對王金平座車隨扈亮槍警戒一事，保六總隊發出聲明澄清：「車內持槍警戒」。(中時資料照)

保六總隊表示，事發時，王金平的座車往蘆洲空中大學方向行駛，遭民眾駕駛的賓士車尾隨跟車、逼車，因對方身分、意圖不明，車內隨扈人員基於維安考量，遂取出槍械置於胸腹處警戒，當該車接近時，將警察服務證貼在擋風玻璃上，並要求座車駕駛開啟警示燈，對方見狀隨即離開，王金平隨即順利抵達蘆洲空中大學，全程並無外傳「下車亮槍」情事。

王金平

事發時，賓士吳姓駕駛見王金平車內有人亮槍，嚇得到新北市警局報案，三重警方獲報，循線在蘆洲區三民路、中山一路口將車輛攔下，竟發現車內是前立法院長王金平的座車，而亮槍的男子則是隸屬保六總隊的警衛官隨扈，警方了解後發現整起事件是場誤會，吳男事後也不願追究。

保六總隊強調，隨扈人員執行安全警衛任務，為維護警衛對象安全，在遭遇警擾、危害時，適時採取警衛作為，並無踰越「警械使用條例」規定。