若是有口臭問題，總是讓人感覺尷尬，不只擔心講話時恐會臭到他人，想跟伴侶接吻時，還可能被拒絕。一名女子每次要跟男友親熱時，對方總是不願意與她接吻，甚至要求她維護口腔衛生，女子之後檢查才知道，口臭是嘴裡扁桃腺結石所致。

YouTube頻道《健康2.0》介紹口臭問題，醫藥記者洪素卿在節目上透露，曾經有一名女患者發現，每當她要與男友親熱時，對方總是不太願意與她接吻，男友之後才告知，因為女友有嚴重的口臭問題，更建議她要維護口腔衛生，讓女子非常受傷，指她平時都有刷牙習慣，也不清楚問題出在哪裡。

女子為了找出原因，便至牙科檢查，但也未發現牙齒問題，之後以為是胃食道逆流所致，但吃藥後仍未改善口臭狀況，某次她看耳鼻喉科時，向醫師提及此事，豈料檢查後發現，她有扁桃腺結石，且結石數量非常多，裡面的結石甚至類似「巧克力夾心」包裹髒污，導致她嘴巴不斷飄出惡臭味。

洪素卿還提到另外一個案例，一名女生同樣有口臭問題，在男友的建議下，至牙醫診所做檢查，發現她的嘴巴像是一個「鐘乳石岩洞」，牙縫都長滿牙結石，甚至還有牙齦發炎、流血的問題，導致她的嘴巴非常臭，如同一個「移動式餿水桶」。

另外，耳鼻喉頭頸外科醫師吳昭寬也補充口腔狀況帶來的傷害，並舉牙周病為例，指今年臨床牙周病雜誌針對2020年2至7月的新冠肺炎患者進行研究，發現患牙周病者染疫後，住進加護病房或使用呼吸器的機率大增，死亡率更是會增加8.81倍，以此提醒民眾，牙周病不僅造成牙齒問題，甚至會引發中風、心肌梗塞、心內膜炎等疾病，希望民眾注意口腔問題，因為嘴巴能反映出身體警訊。