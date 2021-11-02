最後一輪千元「i原券」今(2)日抽出，由身分證末2碼「29、71、82」的民眾中籤，3組號碼總計2萬9437人抽中，中獎民眾將在明(3)日早上8點30分收到中籤簡訊，5日起陸續開放消費，但必須綁定台灣PAY金融卡帳戶，以台灣PAY掃碼才可使用。

「i原券」四周中獎獎號一次看。（圖／中時新聞網 陳友齡製表）

原民會配合「振興五倍券」推出加碼券「i原券」，額度1000元，四周中獎獎號已全數抽出如下：

第一周：64、85

第二周：12、59

第三周：48、49

第四周：29、71、82

最後一輪千元「i原券」今(2)日抽出，由身分證末2碼「29、71、82」的民眾中籤。（原民會提供）

根據統計，前三周共抽出7萬9736人，加總今天中籤者，四周共有10萬9173人獲得i原券。中籤民眾須使用台灣Pay綁定金融卡帳戶，就可以到原民會認證的店家消費，包括飯店民宿、農特產品、餐廳小吃、文創藝品等店家。至於原民會認證店家，可以到i原券網站查詢，認證店家門口也會張貼「認證店家」專用貼及i原券宣傳海報，提供消費者識別。

五倍券綁定台灣Pay金融卡帳戶者，使用期間為110年11月5日至111年4月30日止；五倍券未綁定台灣Pay者，須先綁定台灣Pay金融卡帳戶，並於110年11月6日至110年11月20日期間至五倍券官網完成補登程序，才可以開始消費，使用期間為110年12月1日至111年4月30日止。