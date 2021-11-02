高雄興起青年創業熱潮，高市青年局推出加碼利息補貼的「雄挺利」方案奏效。據中小企業信用保證基金最新統計，經濟部「青年創業及啟動金貸款」自開辦迄今，高雄青創貸款件數達到9275件，突破81.6億元大關，一舉拿下「案件數」及「貸款金額」雙料冠軍。

高市青年局補貼奏效，高市青創核貸件數及金額均為全國第一。圖為青年局局長張以理（右）於「創業女力講座」與現場來賓交流。（高市青年局提供）

青年局指出，疫情當前，青年創業仍充滿挑戰，為持續提供創業青年資金協助，率全國之先，在經濟部青年創業優惠貸款的基礎上，推出加碼利息補貼至300萬並享有5年免利息優惠的「雄挺利」方案。

青年局提到，「雄挺利」有效提高申辦意願並帶動創業市場活水，使得高雄市核貸件數累計近萬件、貸款金額突破80億元大關，績效為全國第一，同時帶動超過1.8萬個工作機會，打造青創友善城市，成效斐然。

高市副市長羅達生表示，青年局透過利息補貼的方式有效介接中央資源，讓資源發揮加乘效果，若再加上文化部、農委會及市府自辦之青創貸款，至年底高雄整體青創貸款總計額度可望突破百億元，所創造出的效益相當可觀。

青年局長張以理指出，高雄身為海洋城市，青年富有開創與拚搏性格，從核貸績效便可看出高雄前景大有可為，青年局將繼續朝「百億青創城市」的目標努力，陪伴更多有志在地青年一同創業。

青年局強調，經濟部青創貸款的利息補貼優惠政策只到今年12月31日，目前全國已核貸逾470億元，且以每周約5億元的速度持續增加，呼籲創業中的青年頭家欲貸從速，而為免去民眾舟車勞頓，只要至青年局官網公告配合之銀行申辦並填寫同意書，待核貸撥款後，便能享有此優惠。