女星歐陽娜娜近年來將事業重心放在大陸，在戲劇、綜藝上都有亮眼表現，緋聞更是從不間斷，可以說是超強發電機，日前爆出她和范冰冰的弟弟范丞丞熱戀中，讓她過往情史又遭挖出，當時和陳凱歌兒子陳飛宇的戀情，還導致她遭白富美綦美合排擠，如今綦美合的悲慘下場也曝光。

歐陽娜娜到大陸發展後，打入了以綦美合為首的白富美閨密團，當時一行人還時常曬出姊妹合照，由於綦美合對陳飛宇有興趣，便請歐陽娜娜幫忙牽線，然而陳飛宇早就對歐陽娜娜有意思，讓綦美合氣得向王文也告狀，王文也是華誼兄弟老闆之一王中磊的女兒，2人便聯手將歐陽娜娜踢出小圈圈。

歐陽娜娜曾一度打入大陸白富美名媛圈。（圖／翻攝自微博）

姐妹團成員甚至還在IG上影射歐陽娜娜，嘴上還XX說幫忙 臥X真是噁心死我了」，如今歐陽娜娜和陳飛宇分手，據《鏡週刊》報導，綦美合家也破產了，由於她父親投入大筆資金在影視產業，但大陸近年來娛樂圈風聲鶴唳，才會導致宣告破產，北京7處房產都被查封。

綦美合因此被限制消費，無法加入名媛的行程和生活圈，因此被踢出閨密團，然而過去她就曾有多項爭議，由於富爸爸和成龍有私交，她追星都靠關係，還曾被公開和閨密的對話紀錄，綦美合嘲笑「現在的女人，試圖想要帥哥的微信，簡直是妄想天開，因為，帥哥是我們的啊，這些農民」，被認為如今的處境全是報應。