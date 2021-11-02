甫獲得日本優良設計獎（Good Design Award）金獎的「台東慢食節」，繼在台東的「童趣餐桌」、「起酵餐桌」後，年底即將到台北華山1914文化創意園區舉辦，大山大海孕育出的豐饒物產將走出台東，讓更多人一起體驗台東的飲食文化饗宴。

起源於義大利的慢食運動在全球風行三十年，在台東落地生根已達九年，「台東慢食節」由生活在台東的店家、廚人、企劃團隊及台東縣政府共同打造，至今舉辦過十二場，串連超過140間店家，曾創造97.6％的顧客滿意度，已成為台東城市品牌。而第十三場台東慢食節，將首度移師至外縣市，在12月4、5日11：00-17：00於台北華山1914文化創意園產業園區舉辦。

台東慢食節以風土食材、飲食文化、食農議題為切入點，每場次都以不同主題展現台東飲食特有面貌，活動現場不使用一次性餐具，店家以自然素材作為食器與環境裝置，讓每個參加者經由這場節慶一同實踐永續與環保，已成為全國市集標竿。

今年10月，台東慢食節更榮獲素有東方設計奧斯卡之稱的日本優良設計獎金獎，是台灣首次以在地飲食風土活動獲得此項殊榮。

本次參加的30間店家，是從歷次台東慢食節中所精選出的「台東代表隊」，將帶來阿美醃肉炙燒飯糰、布農小米飯佐油芒爆米花、排灣族小米粽「祈納福」、魯凱族血腸、卑南族耆老記憶美食等，兼具野性與細緻的原民風味，更有運用台東好食材所研發的鬼頭刀燒賣、綠島月桃魚粽、池上桑葉米蛋糕、太麻里精品咖啡、小農果釀康普茶等，結合傳統與創新的慢食料理。

飲食市集之外，現場還有台東飲食文化展，讓大家體驗台東的米糧、花果、酒釀等物產的迷人力量；更不能錯過最受歡迎的「慢食講」，與料理達人一起分享私密飲食故事並品嚐隱藏版滋味。