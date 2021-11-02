中華獨立董事協會（TIDA）2日舉辦「ESG永續行動研討會」，理事長駱秉寬表示，獨董不能成為永續行動的缺席者，並提出在ESG永續行動上，董事會須扮演的角色與功能，如永續委員會的設置、獨董應督促氣候變遷願景與因應對策等。

佳世達集團董事長陳其宏致詞時指出，「一支iPhone的碳排放高達80公斤」，企業對於碳排放的計算方式，難在初期的設定，各公司需從最上游供應商開始輔導、研擬碳足跡的計算方式，才能得知應購買多少碳權、支付碳稅等。企業追求永續，因為唯有永續，才能照顧員工，避免讓家庭問題變成社會問題，這一類永續議題如何與國際接軌，迫在眉睫。

針對董事會在ESG永續行動上扮演的角色與功能，駱秉寬指出四大點，包括：1. 在組織架構上，讓獨董積極參與ESG永續委員會的組織和運作，至少每季召開一次會議；2. 在永續行動的策略和目標方面，獨董應督促氣候變遷願景與企業因應對策，再由氣候變遷的最高治理單位董事會做決策；3. 除了參考全球倡議組織GRI準則以外，企業也應納入TCFD氣候相關財務準則架構及SASB強化永續報告書的揭露，這是與國際接軌的重要指標；4. ESG的永續報告書要經過第三方驗證，否則可能為變成公關的作文比賽或漂綠（greenwashing）行動，經過驗證的報告，可以強化企業的風險管理和公司治理機制，協助企業制定高品質的永續經營指標。（563家CSR報告書當中，有301家獲得第三方認證）

ESG研討會並邀請台灣證券交易所總經理簡立忠、佳世達集團永續風控長林旺賜，以及Re!Chain台灣鍛鏈聯盟發起人總裁黃齊元擔任演講嘉賓，分別以「企業永續發展的重要性」、「永續策略與公司治理運作」及「ESG趨勢下企業全球布局與供應鏈策略」為主題，分享主管機關、科技業和全球智慧供應鏈為推動ESG而做的策略布局與行動方案。