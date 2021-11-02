因疫情期間，台北新板希爾頓酒店館內3樓的青雅中餐廳為維護餐點品質，於今年5月暫停供應招牌菜「嫣紅鵝」，近半年時間消費者不斷敲碗期盼，即日起將招牌菜「嫣紅鵝」再度回歸。

「嫣紅燒鵝」除了第一吃的片皮鵝附全麥餅皮外，也祭出現切鵝腿，經過龍眼木的窯烤烹調後，扎實的鵝腿充滿鮮味和肉汁。第二吃也提供多達6種選項，其中首推「陳皮鵝骨湯泡飯」以陳皮、美白菇和鵝骨一同熬煮多時，饕客於開動前，由服務人員倒入響米，炸過的響米略帶有嚼勁、同時吸飽湯汁，可品其雙重饗受。第三吃則推薦「黑椒七彩炒鴨絲」以彩椒、洋蔥、韭黃、銀芽等食材搭配軟嫩的鴨絲及特選黑椒香氣。

主廚除了推出三吃料理外，也再研發9種配料搭配出81種吃法，保留傳統甜麵醬、蔥段及小黃瓜外，創意的配料此次也一同加入9宮格的中，從甜菜根、蘋果絲到解膩的紅梅醬，甚至是配菜的柚香蘿蔔、自製百香果皆在此次配料中，可隨個人喜好口味隨意搭配品嘗。

此外，青雅中餐廳為回饋饕客支持與喜愛，除了原本的「嫣紅鵝．兩吃」原價4380元+10％，僅要再多加300元，即可享用到第三吃的料理。即日起平日可使用五倍振興券優惠，凡預訂「嫣紅鵝」，使用2張千元五倍振興券，再加價818元即可體驗「嫣紅鵝．兩吃」。「嫣紅鵝」料理製作繁瑣，需提前3日預訂。