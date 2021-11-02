日本眾議院大選結果昨天出爐，選前被看好席次成長的最大在野黨立憲民主黨反而掉了13席，在465席總席次中只剩96席。立民黨代表（黨主席）枝野幸男今天表態請辭負責。

日本第49屆眾議院大選投開票結果昨天清晨出爐，總席次465席中，執政黨自由民主黨囊括過半的261席。立民黨聯合共產黨等4個在野黨，在約7成選區共推候選人挑戰自民黨，但席次不僅沒成長，反而從選前的109席掉到96席。

日本放送協會（NHK）報導，枝野幸男今天在黨幹部會議中表示，這次選舉不僅副代表辻元清美、選舉對策委員長平野博文等多名優秀的黨員落選，席次還比選前更少，對於這令人遺憾的結果，完全是因為他的能力不足。

枝野說，為了明年的參議院選舉，應有新的黨代表、新的體制，為了下一個「選擇政權的選舉」必須有所決斷；他表態將辭去黨代表一職。

枝野將在本月10日為選出新任首相而召開的特別國會休會後請辭，並舉行讓黨員參與的黨代表選舉。

枝野幸男是日本政壇老將，選區為埼玉5區，當選10屆眾議員，今年57歲。

他1993年代表日本新黨參選，29歲首次當選眾議員。歷任黨政要職，包括內閣官房長官、經濟產業大臣、黨幹事長（秘書長）等，資歷豐富完整。

2017年枝野所屬的民進黨與東京都知事小池百合子創立的希望之黨合併時，枝野認為政策與理念不合，脫黨組成立憲民主黨，並擔任黨代表，隨後在當年眾議院選舉帶領立民黨一躍成為最大在野黨。

但這次大選立憲民主黨等在野5黨打出「在野共鬥」，進行在野整合，在總數289個單一選區中的213個選區，共推一人挑戰執政黨候選人，結果只拿下59席，勝率僅約28%，在野整合共鬥效果有限。