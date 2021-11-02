以自畫像著名的墨西哥女畫家芙烈達．卡蘿，1949年所繪的自畫像《迪亞哥與我》，有著她與丈夫迪亞哥．里維拉的雙重肖像，此畫絕跡拍場30年後，近期將於蘇富比的紐約現代藝術晚拍登場，估價超過3000萬美元，預計可刷新拉丁美洲藝術品拍賣紀錄。

芙烈達．卡蘿的《迪亞哥與我》，是她於1954年逝世前，最後一幅完整完成的半身自畫像。她因為自幼感染小兒麻痺，以及18歲那年發生的嚴重車禍而經常在醫院進行治療及手術，一生多達30多次手術的她，有很長的時間只能在床上度日，因此她很常畫自己，將個人經歷的痛苦、受盡折磨的身體和她的癡迷全都畫進圖中。迪亞哥．里維拉亦是墨西哥知名的壁畫家，兩人雖熱戀結婚，里維拉的不忠卻也讓卡蘿經常陷入痛苦。

《迪亞哥與我》可被視為一幅雙人畫像，卡蘿在她的額頭上畫了一個小小的里維拉，有如她的第三隻眼，象徵著里維拉占據著她的思緒。這幅作品也與里維拉和墨西哥明星瑪莉亞．菲利克斯的關係有關，里維拉曾於1949年為女生繪製了性感畫像，兩人的緋聞不少，卡蘿與菲利克斯亦是好友，因此在人前只視這些緋聞為玩笑，但實際上卻感到受傷，在這幅作品中也描繪了自己流下三滴眼淚，表達了內在的不安與憂愁。

蘇富比環球藝術品部主席兼國際銷售主管布魯克・蘭普利認為此幅作品完全展現芙烈達．卡蘿的風格特色，她的作品向來糅合不同範疇，包括阿茲特克文化、東方神話、醫學、園藝等，情感洋溢。《迪亞哥與我》預估可打破卡蘿作品在2016年創下的800萬美元成交紀錄，可能成為拍場上最高價的拉丁美洲藝術品。