第13期公費疫苗3日起開放預約，台北市議員林亮君質詢表示，第12期因疫苗配發名額及醫院施打量能難以符合民眾需求，讓市民怨聲載道，她認為市府應在下期提出應對措施。北市衛生局長黃世傑允諾，除花博爭艷館外，北市將新增6個中型接種站，方便民眾就近施打。

北市議會2日排定警政衛生部門質詢，林亮君指出，第12期疫苗施打亂糟糟，還發生長輩大排長龍等亂象，她也要求台北市長柯文哲增加合約門診數，同時加開中小型接種站，減緩醫院負擔，如今第13期疫苗施打即將在明天起跑，衛生局是否已有配套措施。

黃世傑對此表示，他已在10月25日和醫師公會開過會，鼓勵合約診所支援疫苗接種，但沒經驗的醫護若要加入需要先行訓練及提供設備，預估有2周準備期。配合第13期公費疫苗接種，初步規畫在11月5日啟用6個中型接種站，屆時花博接種站將會降載，方便民眾能就近施打。

北市副市長蔡炳坤指出，6接種站分別為信義區台北市政府1樓中庭、士林區義信里備用禮堂、萬華區富福區民活動中心、文山區萬福區民活動中心、北投區奇岩區民活動中心及大同區慈濟靜思堂，未來也會持續找尋新點。

蔡炳坤說，設立中型接種站前要考量各行政區的人數和醫療院所量，如果設太多點卻沒人來也尷尬，目前會先新增6個點，第14期再視情況調整。他說，第12期疫苗預約因需求量大，花博才開設夜間時段，但13期暫時不會開設，但診所仍可能有夜間接種時段。

衛生局補充，中型接種站平均每日可提供400至800個醫療量能，提供AZ、BNT疫苗接種，原則上會開放上、下午2時段，但並非每天都開放。