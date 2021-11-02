港籍男友中頭獎3千萬說要送她，女子奔銀行要繳稅金差點上當。（桃園市大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市大園區有名女子日前透過通訊軟體認識1名港籍男友，男友向其表示，要將買彩券中獎的港幣9百萬元送給女子，但要女子先支付約65萬元的稅金，女子竟受騙上當前往銀行，所幸被機警的行員給攔下，順利阻詐。

大園警分局表示，37歲的楊姓女子今年8月在通訊軟體上認識港籍男友，對方用甜言蜜語讓楊女陷入情網，後來開始謊稱中了彩券頭獎，獎金高達港幣9百萬元，約新台幣3千萬元，要將獎金作為定情禮送給楊女，並稱要來台與她共度下半生，要求楊女先支付新台幣65萬元稅金才能領錢。

大園警分局說，楊女於1日中午前往郵局欲匯款，行員詢問她匯款目的及對方資訊時，楊女因說詞反覆、無法清楚表達，行員直覺有異立即通報警方，後順利阻詐。

警方到場後楊女才支吾其詞地說真正的匯款目的，員警一聽就知道是詐騙手法，隨即以實際的案例向楊女勸說，楊女才恍然大悟驚覺遭到詐騙，頻頻向警方道謝，大園分局長吳明彥也立即前往頒發感謝狀，表揚機警的行員。

警方呼籲，近來詐騙手法多為假交友、假投資、假購物及假檢警等類型，民眾如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。