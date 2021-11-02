桃園市大溪區頭寮生態步道位在兩蔣文化園區內，因步道距離短沿途風景秀麗，是當地民眾及遊客熱門造訪景點之一，然而今年6月一波大雨讓步道上方土石崩落，至今超過5個月遲遲未修復，現在正值疫情後的觀光復甦期，不少民眾到訪卻無法進入遊憩覺得掃興，桃園市風景區管理處表示，已緊急申請災害準備金開始辦理設計作業，預計最快在2022年1月中完工。

頭寮生態步道起點在頭寮陵寢旁，終點為慈湖紀念雕塑公園， 全長1.2公里於2009年建造完成，寬闊的步道坡度平緩，與台7線北橫公路平行，民眾可沿著草嶺溪的沿岸而行，是不少長者喜愛的健行路線之一。市議員陳治文接獲民眾陳情，指該步道因為土石崩落封閉，至今已將近半年卻毫無動靜，質疑公部門工程維修進度緩如牛步。

風管處長廖育儀表示，今年5月新冠肺炎疫情嚴峻期間，頭寮生態步道配合防疫封閉，未料6月又碰上一波大雨，導致步道中段草嶺腳公車站旁上方樹木傾倒，連帶造成土石崩落，緊急先將樹木移除後，因屬於天然災害需另行申請維修經費，目前也已奉准動用災害準備金，維修工程目前正在進行設計作業。

廖育儀說，頭寮生態步道分為南段與北段，因土石崩落封閉北段，疫情趨緩後南段草嶺腳公車站至慈湖雕塑紀念公園仍有開放。陳治文也說，目前正值疫情後觀光復甦期，要求風管處從善如流盡快讓維修工程發包開始動工。