房價高漲，越來越多人買不起房子。一名29歲的工程師最近和女友討論結婚買房的事，女友想買台北的房子，但是台北的房價起碼要千萬起跳，存款400萬的原PO坦言負擔不起，女友直呼：「蛤？你存款沒有一千萬唷？」讓他相當受傷，並發文詢問該如何提出共同負擔的想法。

一名網友在Dcard發文表示，他29歲是個工程師，和女友交往兩年多論及婚嫁，最近和她談到有關結婚買房的事情，女友表示想買台北的房子，原PO認為台北房子負擔不起，說至少要一千多萬，竟被女友回說「蛤？你存款沒有一千萬唷？」讓原PO當下聽到覺得很傷人，只好回應「大概四百多萬左右，我會努力賺」，就再也沒討論買房結婚的事情了。

原PO接著表示女友家裡經濟也不錯，他不知道要怎麼開口委婉地說要一起出，「請問各位大大，要怎麼說能讓我女友理解，台北買房靠我很難，要一起努力、共同負擔，然後她也接受的說法？」。

貼文一出引起熱議，許多網友同情原PO，「29歲存款400多萬，贏很多人了耶」、「跟這個結婚會痛苦，一起努力有這麼困難嗎」、「台北市的房子不只吧，我家板車附近，50年老公寓都要1000萬了」、「找一個願意一起打拚的女生吧！」、「我覺得很多物質要求太高的女生對物價都不太了解」。