大陸外交部發言人汪文斌今天（2日）主持例行記者會。有記者提問，在最近的聯合國安理會上，中國和俄羅斯敦促盡快通過緩解對北韓制裁的決議，外交部能否確認並介紹相關內容？

汪文斌介紹，中俄在聯合國安理會共同散發了一份涉北韓的決議草案。當前，朝鮮半島形勢複雜敏感，政治解決進程停滯不前，中俄此時共同提出安理會涉朝決議草案，主要考慮有以下幾個方面：

一是鞏固半島問題政治解決的正確方向，為有關各方早日啓動對話營造氛圍，提供助力。

二是朝方近年來已採取了多項無核化措施，其正當合理關切應當受到重視和回應。

三是國際制裁、新冠肺炎疫情等因素，對北韓的經濟民生造成的負面影響值得關注，安理會應為外界對朝支持和幫助提供便利。

四是安理會應適時啓動涉北韓決議可逆條款，調整經濟民生領域部分制裁措施，這也是安理會有關決議的應有之意。

五是改善南北韓關係，推進和解合作是大勢所趨，國際社會和有關各方應予以支持，並創造必要條件。

汪文斌表示，我們希望有關各方能夠以積極和建設性態度看待中俄提出的決議草案，共同為推動半島問題的政治解決作出努力。