南韓JYP娛樂2007年推出女團Wonder Girls，當年因《Tell Me》一曲打開知名度，隔年更因洗腦神曲《Nobody》紅遍全世界，但團體2017年已解散。昔日隊長譽恩（HA:TFELT）最近在節目中自揭過往傷疤，一度淚灑現場。

SBS綜藝節目《戀愛道士》昨（1日）播出譽恩暢談出道以來的心路歷程，她表示本來要離開待了10年的JYP娛樂，打算一切重新出發，想不到2018年被父親連累，捲入一起高達200億韓幣（約4.7億台幣）的詐欺案而遭拘留，當時父親利用譽恩的名號假借要成立娛樂公司，以牧師身分洗腦信徒吸金，被判處有期徒刑和罰金，父親還被控訴長期性騷擾女信徒，譽恩無辜受牽連而被起訴，雖然最後全身而退，原本的優質形象已被破壞，影響當時要發行的新專輯和個人活動；講著講著，譽恩忍不住泛出淚光，依然很難平復過往的傷痛。

事實上，譽恩的父親因為外遇，所以在她小時候就離婚，譽恩跟著媽媽一起生活，父親則在3年後再婚，幾乎不曾聯絡，父女關係很冷漠，直到姐姐結婚才破冰，父親對於過去感到懺悔，表情歉意後獲得譽恩的諒解，未料又被父親捅一刀，造成譽恩從小對父親缺乏信任，長大後總不太相信男性，但她還是希望有朝一日能跟父親修護關係，讓不少網友看得心疼。