隨著疫情逐漸解封，近日經常有重機車馳騁在台11線，台東縣成功鎮、長濱鄉民飽受噪音之苦，民眾更在臉書貼文「抗議重型機車噪音在長濱霸凌鄉民」， 縣議員高美珠、楊秋珍今天在議會質詢時要求警方加強取締。

國內疫情逐漸趨緩，各項限制逐步解禁，不少大型重機車族相揪環島，風景優美的台11線海岸公路成為重機車族追風的樂園，不論白天或晚上，都可見到他們成群結隊呼嘯而過，不但超速造成危險，引擎的巨大聲響，更嚴重影響沿路居民安寧。

因為受不了噪音的干擾，有民眾在臉書社團「就是愛長濱」貼文：「抗議重型機車噪音在長濱霸凌鄉民」，不少網友留言按讚，要大家「一起向重機噪音霸凌說NO」，有網友留言：最近真的一大早就吵，擾人清夢」、「明明有外環，偏偏要騎街上，真的很白目」。

住在長濱鄉的縣議員高美珠今天質詢時表示，台11線只有兩線道，每逢周六、日，大型重機飆速、亂竄，經常造成交通事故，尤其是夜晚，住在省道兩旁的居民都不得安寧，「真的已經受夠了」，要求縣警局、環保局、監理站合力嚴加取締。成功鎮的縣議員楊秋珍則指出 ，花蓮縣已實施科技執法，台東應該也要跟進。

台東縣警局交通隊長張國棟表示，大型重機成群結隊環島，在台9線或台11線併排馳騁， 今年今取締大型重機交通違規有162件，噪音部分環保局已購置噪音偵測機器，將與環保局研議在省道重要路段聯合取締，至於重機車改裝，也將會同監理單位一併納入稽查。