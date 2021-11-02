大陸女星柏雪當年因在張衛健、謝霆鋒主演的電視劇《小魚兒與花無缺》中，飾演「小仙女」慕蓉仙爆紅，但卻在2006年突然淡出演藝圈，之後就杳無音訊，還一度被稱為是「天涯十大懸案」，

柏雪今(2日)在微博曬出奧運擊劍冠軍孫一文合拍的抖音影片，只見久未露面的她，對著鏡頭擺出各種可愛姿勢賣萌，雖然已淡出演藝圈多年，依舊皮膚白皙緊緻、氣質出眾，和小8歲孫一文同框，絲毫看不出年齡差，讓網友看了都驚呼「小仙女終於回來了」、「請多多更新」、「真是活久見」。

其實，在念書期間就被香港M8集團簽，成為張衛健的師妹，2005年她在《小魚兒與花無缺》中飾演慕蓉仙，跟張衛健有不少對手戲，她演活小仙女敢愛敢恨、古靈精怪的個性，獲得許多觀眾喜愛，之後陸續拍了《我愛河東獅》、《屋頂上的綠寶石》等熱播劇。

柏雪在孫一文後面擺出各種可愛表情。(圖／翻攝自微博)

未料卻在2006年拍完《武十郎》後就銷聲匿跡，社群網站也停止更新，網上出現不少傳言，像是她惹到大咖遭封殺、被黑道「囚禁」等，其中最離奇的是，何潤東某次在《康熙來了》分享一名女演員在拍戲時突然中邪自殘，雖然沒說是誰，但網友都和柏雪消失聯想在一起。

直到2012年，有網友找到疑似柏雪的微博，才發現她早已退出演藝圈過著平凡人生活，2013年她聲明「柏雪就是一個曾經拍過幾部戲，並不是什麼明星，只是幸運的演了一個受歡迎角色的普通演員，謝謝」，之後又發文「用了微信後健忘微博的人應該不止我一個」，就不再更新微博。

之後好友樂珈彤幫澄清柏雪從沒有受到任何囚禁或是發生靈異事件，透露她已在國外結婚生子，過得很幸福，而柏雪2016年突短暫更新微博，但2017年後又沒了消息，直到今天才發文「密碼找回」，曝光近況。