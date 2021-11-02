2022選戰前哨戰已拉開序幕，新北市13選區已有不少新人表態參選，新莊區單獨畫分為1個選舉區，五泰林區應選4席，競爭更激烈。曾任新北市長候選人蘇貞昌競選總部發言人的黃韋鈞，今日宣布投入五泰林議員選戰，他在臉書發文表示，他在新北曾深耕5年，深刻體認到新北市是讓人嚮往落地生根、成家立業的沃土，但卻因種種因素，發展停滯，因此希望延續過去10年來始終如一的拚勁與幹勁，為地方發聲。

黃韋鈞2018年曾擔任蘇貞昌競選總部發言人，市長選舉結束後，在立委蘇巧慧團隊擔任助理，負責地方服務、文宣規畫、質詢搞撰寫，深入基層；2020年前往英國倫敦政經學院鑽研公共政策與行政，近期學成歸國，披著蘇系子弟兵戰袍，挑戰故鄉選區。

黃韋鈞表示，他從高中起就對公共事務充滿熱情，進入台大後，更積極參與校園自治活動，並親身投入太陽花學運前線工作，學運讓他意識到要對政策或制度做改變，還是要進入體制，挽袖做事，因此踏入政治工作，跟著蘇貞昌奮鬥過程中，也體認到好的市政治理會造福一整座城市與世世代代。

黃韋鈞說，歷經海外的生活與文化衝擊，讓他體會到台灣是他的根基、最思念的故鄉，更是最深層的牽掛，因此希望為家鄉貢獻心力，成為五泰林的生力軍，讓地方發展。他說，林口做為一個新市鎮，有捷運、大型醫院與學術重鎮，在國際接軌的規畫上有巨大的潛力與基礎；五股有撐起雙北產業台灣最重要的工業聚落；歷史悠長、人文薈萃的泰山，有優美的在地文化；他將帶著國際視野、中央歷練、地方經驗，讓林口前進、五股翻新、泰山亮晶晶。