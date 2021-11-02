花蓮縣各級學校職員與兼任行政職教師約有1千人，過去不休假加班費限制多，為照顧學校行政人員，縣長徐榛蔚宣布，擬自111年起恢復縣府所屬各級學校行政人員，可比照機關公務人員領取未休假加班費，除強制休假外，因業務繁忙而未能休假的日數，可請領未休假加班費，預估1年經費要4000萬元。

縣府人事處說，雖然地方財政困難，但考量學校行政是校務運作的基石，縣長徐榛蔚期望藉此提升學校行政人員的福祉，讓校務治理更有效率，讓教學環境更友善。因此宣布，全縣1148各級學校職員及兼行政職務教師，可領加班費，預估增加經費約需4000萬元。

縣府說，因學校行政事務繁瑣，兼任行政教師沒有寒、暑假，必須付出更多的時間及心力，應該多多鼓勵。因此，為激勵學校公務人員及兼任行政教師士氣，並提高教師兼任行政職務的意願，在兼顧年度預算及配合學校教職員休假規劃後，學校職員自111年1月1日起，兼行政職務教師配合學年度自111年8月1日起，依據相關規定比照機關辦理休假及領取未休假加班費。