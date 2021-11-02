長聖（6712）公告，10月合併營收5117萬元再創佳績，月營收已連續11個月呈現正成長，並較去年同期大幅成長532.82％，該公司自結前三季每股稅前盈餘4.89元，由於目前CMO訂單已排到明年九月，法人看好長聖後續成長動能

營運表現耀眼的長聖，累計1～10月合併3.34億元，年成長536.67％，該公司前三季特管辦法提供細胞產品委託製造（CMO）業務持續增長，主要藉由多元細胞治療產品及提供22項適應症涵蓋大腸直腸癌、肝癌、乳癌等其中還包含7種血液腫瘤的治療如急慢性骨髓白血病等供臨床醫師與病患選擇，並受到來自病人對療效的正向回饋與肯定，帶動銷售額持續突破成長。

長聖細胞製備委託訂單已排到明年9月，在銷售額及毛利率同步上升之情況下，使前三季之本業獲利成長，長聖持有之轉投資長佳智能已於第三季登錄興櫃，故該公司於第三季按期末評價日之興櫃成交均價評價該金融資產，使第三季之業外獲利成長。

長聖與22家醫院簽訂MOU並已協助13家醫療機構通過特管辦法，預計今年第四季將再通過不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T（GDT）治療第四期8實體癌及DC-CIK（WT-1）治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品。公司預期今年第4季與醫療機構將再通過三項特管辦法產品，將再增添成長動能，公司全年營收與獲利可望持續創新高。