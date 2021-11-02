受到產業、金融機構的強烈需求，資訊安全正在發展成為一項重要產業，東吳大學引進國際資安培訓證照課程、資安培訓模擬實作平台（Cyberium Arena），受訓學員可透過大螢幕實際模擬網路攻防戰，獲得新穎技術的培訓經驗，東吳為此建立資安卓越中心，為領先全台大學第一，近日與以色列網路資安訓練中心ThinkCyber、新加坡公司Centre For Cybersecurity，展開正式合作。

東吳大學潘維大校長表示，希望東吳大學學生在本身原來學習的專業之外，都要具備基本資安能力，有興趣的同學甚至可以將資安當做自己的第二專長，面對未來各項創新科技的發展，能夠保護自己、保護工作環境，增加一分資安能力就是增加一分國力。

東吳資安卓越中心主任賈凱傑表示，目前國內資安人才培育，大多以書面課程講授為主；此次引進的資安訓練模擬軟體（Cyberium Arena）可以讓每位同學實際在電腦螢幕前看到發生的資安狀況，也可能是歷來發生的實際案例，受訓學員可以身歷其境地，針對資安威脅，做出各種因應，而系統則會記錄受訓者的防禦處理作為。

我國資通安全管理法通過時，東吳大學就決心發展一套國內最好的資安培訓課程與環境；當時開始跟新加坡及以色列的資安培訓機構展開密切合作，再加上東吳海量資料分析研究中心利用大數據分析異常資料的經驗，也可以有效應用在及早偵測駭客入侵的防禦模式上。賈凱傑表示，資安工作與大數據分析兩者相輔相成，不但可以用來做資安培訓，亦可提升資安人員的技術能力。

新加坡安信資訊安全集團（Ensign InfoSecurity）是東吳大學的合作方，目前擔任淡馬錫高級資安顧問、該公司創辦人林有立（Dr.Woo Lip Lim）認為，邁入5G、物聯網與智慧城市的時代，全球資安人才將嚴重不足，這一情形如果短期內未能改善，甚至將影響許多創新科技服務的推展，畢竟沒有安全，就沒有信任，將沒辦法吸引消費者放心地購買創新產品，何況台灣的資安環境內外挑戰甚多，堅實的資安將成為另一道護國神山。