麥寮鄉1座民營太陽能電廠上月啟用，麥寮鄉民卻繃緊神經擔心去年7村被畫為低地利種電區的惡夢重演，縣議員林建鴻今（2日）在縣議會要求縣府日後在麥寮鄉的任何種電計畫都必須召開說明會取得同意，縣長張麗善承諾把關。

雲林縣議員林建鴻（左）今（2日）在縣議會要求縣府日後在麥寮鄉的任何種電計畫都必須召開說明會取得同意，縣長張麗善（右）承諾把關。（周麗蘭攝）

麥寮鄉是全台第三名年輕鄉鎮，也是目前雲林縣推案最多的鄉鎮。（周麗蘭攝）

麥寮鄉一棟正在興建中的公寓大樓。（周麗蘭攝）

麥寮鄉目前已出現100戶大樓推案，將高達7樓至11樓。（周麗蘭攝）

麥寮鄉公所2016年配合農委會提出「嚴重地層下陷地區内不利農業經營得申請設置綠能設施之農業用地範圍」計畫，有3個村被畫為不利耕作區。

去年又有橋頭村、施厝村、崙後村、雷厝村、新吉村、三盛村、中興村等7個村被畫為「低地利區」擴大納入光電區，面積廣達1100公頃，該鄉全體村長、鄉民代表、縣議員集體陳情總統府喊停。

雖1100公頃「低地利區」擴大光電區計畫因陳情而終止，位於麥寮鄉的一座太陽能電廠上月啟用，包括蔡英文總統、縣長張麗善都出席祝賀，麥寮鄉民卻繃緊神經。

林建鴻表示，麥寮鄉人口平均年齡38.5歲，是全台最年輕鄉鎮市的第3名，它也是雲林縣出生率、人口成長率最高的鄉鎮，年輕人需要優良環境養育、教育下一代，否則他們不會想要回流，如果縣府承受不起壓力，麥寮就完了

林建鴻說，麥寮鄉民並不想對抗中央、縣府的綠能政策，但希望縣府好好想想一個房地產增幅、漲幅全縣最大的鄉鎮，推案量超過斗六市的地方，應該挹注更多資源提供良好居住環境，而不是把麥寮相當荒蕪的土地拿去種電。

張麗善表示，她參加該太陽能電廠啟用典禮是基於尊重蔡總統也出席，她也趁機表達雲林的需求，她對綠能的看法是產業和綠能都要永續，所以提出外傘頂洲風力發電計畫，可減少每年固砂作業7.72億元公帑，再者設置風機就能達到固砂效果。

針對林建鴻要求麥寮鄉任何圈地種電計畫都一定要舉行說明會，否則受害的永遠是不知情的鄰居，也無工作機會。張麗善承諾未來種電案都須開說明會。