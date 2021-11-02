國際巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）驚喜加入漫威英雄系列，在電影《永恆族》飾演要角，未播出就已先起高討論；而裘莉近期出席電影宣傳活動，還會帶著孩子們，有人注意到她接連讓女兒穿先前她穿過的禮服，意外引起討論，她先前其實就曾說過，她認為她們（女兒）會穿得比自己更好看，所以把衣服傳承下去，真相曝光讓粉絲被她母愛感動。

漫威英雄電影在全球有大票影迷，不久前還在熱播中的《尚氣》，就獲得廣大好評，而女神安潔莉娜裘莉也加入漫威，在電影《永恆族》中扮演一名勇猛女戰士；據悉，她為了完美詮釋角色，還特地訓練使用劍、長矛等武器，還去學了芭蕾舞，因此讓粉絲更加期待。

繼裘莉在10月18日電影首映會上，她讓16歲的Zahara穿她2014年出席奧斯卡頒獎典禮的禮服後，近日裘莉一樣帶著5為子女現身英國首映禮，15歲的Shiloh穿了一件俏麗的吊帶連身短裙，其實這也是裘莉的舊衣，2019年她在電影《黑魔女2》記者會就是穿它，只不過當時禮服還是長裙。

接連讓女兒穿上自己昔日穿過的禮服，裘莉的做法其實蘊含很深的母愛，她過去在一次訪問中提到，喜歡將穿過的衣服送給女兒，因為她覺得她們（女兒）會穿得比自己好看，就想把衣服傳承給她們；裘莉變相舊衣新穿的概念，也被許多網友大讚，認為是一種很環保的行為。