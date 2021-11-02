台灣4大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，今年因為新冠肺炎疫情改為線上跑活動，11月1日熱情開跑，開跑首日就達成第1階段4000公里目標，大會將在11月13號舉辦的心田中音樂節上，捐出4000台斤的米給防疫英雄，也邀請民眾們一起共襄盛舉，聯手跑滿16萬公里，讓自己的每一步都算「樹」。

田中馬今年與富邦金控跟三光米推出「跑步捐米」活動，當跑者的總累積里程達4000公里時，大會將捐出4000台斤的米給防疫英雄，由於新冠疫情持續趨緩，指揮中心先後宣布10月19日戶外運動可脫口罩、11月2日室內運動可脫口罩等鼓勵民眾運動的措施，不到24小時的時間，田中馬便已達成這個初階目標。

田中馬下一個目標，是呼應富邦「Run For Green」計畫，跑者每跑滿40公里，就可以向富邦金控兌換一棵樹，跑者可自行選擇種樹地點及樹木編號，並能透過線上服務平台看到這棵樹的成長過程，邀請民眾一起「種樹護地」，在路跑強調健康之餘，更是做了一場非常棒的環保減碳教育推廣。

田中馬創辦人鄭宗政表示，對於民眾踴躍參加田中馬的10周年活動，心中只有滿滿的感動，除了感謝目前的2000名參與者讓捐米目標首日就達標，也不忘感謝先前願意用實際行動，支持防疫英雄跟田中在地運動團體的1000名保障名額公益選手。