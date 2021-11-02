住院遭虐待？李宇柔道歉「能活下來很感激」 強調真有清潔工偷窺：跟院方無關

《戲說台灣》演員李宇柔先前因為腸爆裂，入住醫院加護病房，日前順利出院，她2日赴電視台錄影，只見她身體仍虛弱，被問及她自爆在加護病房排便後要更衣，疑似被男性清潔人員看裸體，她直言確實有此事，「他們去調（監視器）說沒有這個東西，這是我不能接受，但我覺得這是外聘人員的問題，也不是醫院，每個醫院都會發生，不是新光特例。」

《戲說台灣》演員李宇柔2日赴電視台錄影，在現場接受訪問。（許雅淳攝）

李宇柔盼醫院能調出監視器，「真的有，我不怕對峙」，並一談到此事，心情激動，隨後也向醫院、護理人員致歉，直說在住院時，患有「加護病房症候群」，當時做出不理性、傷害護理人員的舉動，她難過說：「我是非常不友善，我做了很多攻擊別人的行為，真的是我不好照顧，是我為難大家。」更坦言自己、家人其實是非常感謝醫生、護士的照顧醫治，「我的命是他們救回來的，我去那邊真的是沒命了，就像我先生拍給媒體的照片開腸破肚。」

李宇柔現在身體虛弱，持續要去醫院清理傷口，提到最愛的一雙兒女，特別是患有罕見疾病的12歲兒子，她忍不住聲淚俱下，不捨：「我兒子沒有我不行。」兒子現在一定要她的陪伴照顧，「我真的會怕，因為我撿回一條命，但我的病是隨時都會復發，肚子還是很脹。」

李宇柔近來聽到朋友建議要改名，因為「『柔』腸寸斷」，她說「李宇柔」是藝名，自己不迷信，但卻真的發生在她身上，腸子真的是一段段的被切掉，她將改回以前名字「曼璐」，希望身體趕緊康復，能夠陪伴小孩長大。