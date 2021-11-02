南投縣長林明溱，2日施打第1劑疫苗。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣新冠疫苗接種率第1劑70.1％、第2劑達31.4％；縣長林明溱2日接種第1劑疫苗後表示，在民眾爭搶打疫苗時，他就決定除非縣民超過7成打疫苗，否則他不打，如今南投縣接種率達標，也希望全國早日達到群體免疫目標，解除防疫警戒。

林明溱由立委許淑華、南投醫院院長洪弘昌、衛生局長陳南松、新聞及行政處長林琦瑜、縣議員張嘉哲、國民黨南投縣黨部主委林儒彬等人陪同，到設於慈濟南投聯絡處的社區疫苗接種站，完成第1劑疫苗接種。

林明溱說，他打第1劑BNT疫苗後，好像完成任務，他也決定等到9成縣民打完第1劑，他才 會接種第2劑；他也讚許衛生局長陳南松，認真打拼，積極與中央溝通爭取疫苗，也帶領衛生醫療團隊施打疫苗，讓南投縣的疫苗接種率一路攀升。

衛生局指出，全縣人口48萬6455人中，已有31萬1144人完成第1劑接種，14萬2780人接種第2劑疫苗，已有128天零確診，醫護人員這幾個月來的辛勞獲得肯定，也安定社會民心。

林明溱表示，南投縣要突破7成接種率，困難度遠比其他都會型縣市高，因為南投縣幅員遼闊，人口嚴重老化，偏鄉交通不便，加上數位落差問題，更影響民眾登記的意願。

近日國內疫情趨於穩定，陽性確診個案多來自境外移入，雖然疫情仍維持第二級警戒，但中央已逐步鬆綁，民眾逐漸產生鬆懈心理，因此出現疫苗緩打跡象。

林明溱提醒民眾，為了自身的健康及社區防疫安全，尚未接種新冠疫苗的民眾，務必要配合政府的政策，到1922疫苗預約平台進行登記及預約，「先登記再接種」，接到簡訊通知時，請依指定時間地點前往施打。