高雄市橋頭區仕豐路生鮮超市1日晚間驚傳1名男子到超市持刀向店員恐嚇取財，得手1萬6500元後，男子得手後騎乘機車逃逸，岡山警方循線於今天中午在嘉義市民族路將劉嫌拘提到案，警方調查，長期失業的劉嫌因缺錢花用而犯下超市搶案，落網後身上僅剩贓款3900元，劉嫌供稱，犯案所得都拿去吃喝玩樂，全案警方調查後，依恐嚇取財及竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，56歲劉嫌是竊盜慣犯，去年11月出獄後，一直沒有正當工作，因缺錢花用，1日於橋頭火車站附近偷竊機車後，持刀到橋頭區仕豐路1家生鮮超市，向店員恐嚇取財，得手1萬6500元後逃逸。

警方獲報後組成專案小組偵辦，指派專人沿線調閱監視錄影器，並通知鑑識小組到場採證，第一時間鎖定劉姓慣犯，經調閱案發現場等監視器，發現劉嫌騎乘贓車離開案發現場，並往橋頭區產業道路逃逸，之後將贓車丟棄於路旁水溝內，徒步離開後搭乘計程車逃逸。

警方調查，劉嫌先搭火車到達台南火車站後，在台南逗留一陣子，之後再搭火車到嘉義，員警透過調閱沿線監視器，2日中午於嘉義火車站附近逮捕劉姓嫌犯，並於身上起出兇刀及剩餘贓款3900元。

劉嫌到案後供稱，搶奪贓款已用於住宿、按摩、吃喝等花用，所剩贓款不多，員警表示，劉嫌落網後一度稱是因遭債主逼債而持刀搶超市是誤傳，純粹因嫌犯沒錢花用再度犯案，警方偵訊後依法將他送往橋頭地檢署偵辦。