疫情逐漸回穩、氣溫轉涼，適合安排一趟都會輕旅、品嘗美食的行程。慕軒飯店即日起至11月21日推出秋季線上旅展，海陸雙人套餐、半自助餐券僅690元起，住宿券則與國泰飯店集團旗下全台5館和逸飯店共同推出聯合住宿券2500元（均含早餐），首次提供買10送1優惠，只要購買1張住宿券再加1000元，即可入住慕軒飯店。

慕軒飯店秋季線上旅展與全台5間和逸飯店推出聯合住宿券2500元還享買10送1，只要用1張住宿券加1000元即可入住慕軒飯店。（慕軒飯店提供）

GUSTOSO義大利餐廳「海陸總匯雙人套餐券」每張3280元（6.5折）、享買5送1，食客可品嘗12盎司美國安格斯肋眼牛排、整尾法式莫爾內焗龍蝦及美國紐奧良洛克菲勒焗牡蠣4顆，搭配炭烤時蔬、手工麵包、湯品、沙拉與甜點。「68盎司戰斧牛排四人分享餐」4980元（4.8折）也享買5送1，選用美國安格斯黑牛，並以手工分切只取中段使用，經溼式熟成後直火對決只用海鹽與胡椒調味，可搭配芥末籽、馬爾頓鹽與牛骨肉汁享用。

另外，每年熱銷萬張的「GUSTOSO ＆ URBAN331餐飲通用券」690元（最高4.7折），今年增加可兌換的品項，GUSTOSO餐廳可使用歐陸半自助式套餐、自助式早餐2客、風味烤雞與披薩組，URBAN331酒吧則可選商業午餐2客、季節生乳捲兩組或6吋法式香緹蛋糕，使用兩張券還可至GUSTOSO大啖晚間牛排套餐，消費者可彈性運用。