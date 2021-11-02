特斯拉與SpaceX創辦人、身兼全球首富的馬斯克突然在個人推特帳號上，發文寫下「人類」（Humankind），然後貼出三國時期著名詩人曹植的《七步詩》，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣；本是同根生，相煎何太急」，以中文詩詮釋馬斯克內心的感慨，引發全球股市投資人騷動，由於推文未多做解釋，財經媒體界頓時一頭霧水。

不過，按照筆者深入研究與瞭解之後，歸納出一個答案，就是為了抒發他被聯合國指名要求捐出2%財產，來解決世界飢荒問題，所引發的內心感慨。因為世界本是一家親，有問題可以一起協力解決，他也發文表示，只要聯合國有具體解決飢荒的計畫，他就會義無反顧地捐出來，但不願以被脅迫、被點名的方式相互嗆聲，大家都是地球人。

馬斯克這一個訊息，筆者認為也可以給台股一個啟示，就是「世界一家親」（Ｗe are the world），美股四大指數已經通通創下歷史新高，原先落後的科技股指數，費半指數與那斯達克指數也通通跟上來創高，代表股市正在走大多頭，而美股既然強勢，台股絕對也不會弱到哪裡去，所以台股有創新高、後續突破18034點的本錢。

因此，可以看到台股近期的連動性，其實是在法說行情上，筆者再另一專欄有預告過，上周開始出現法說大行情，而且，行情這次發生在「法說前兩天」，主流股上漲機率非常高，如法說前兩天：聯電上漲4.2%、友達大漲11%、穩懋漲6.5%、敦泰上漲0.9%，以及本周開法說的世界更上漲了9.3%，法說當天更碰亮燈漲停。

所以，台股連動全球股市創高的情勢，目前雖然還沒能看到18000點，但是行情以不同的方式在發酵，接下來美股若能持續創高，台股指數就會有爆發性的演出，有更多的多頭行情出現，而目前「法說前的行情」可以好好把握，等到突然不準了，那行情會輪動到別的地方，但11月與12月的大多頭趨勢將難以改變，突破18000點、再攻19000點不是不可能。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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