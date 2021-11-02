精誠(6214)公告第3季財報，單季營收77.82億元，創單季新高，營業利益2.52億元，為歷年同期新高，第3季投資評價利益不如預期佳，稅後淨利2.3億元，每股盈餘0.94元。累計前3季每股盈餘為4.32元。

精誠本業維持穩定成長，帶動第3季營收創高，年增近4成，主要貢獻為企業朝雲發展需求持續增長，且多雲混合環境已成企業常態，精誠以客戶需求為中心，針對企業環境，與多家原廠深度合作，也發揮在地端累積多年的異質平台數據整合能力，協助提供符合企業需求的上雲、用雲、管雲、護雲解決方案。

第3季營業毛利15.83億元，毛利率20.3％，是最近幾年來較低的一季，主要有大型銷售合約入帳，另外，今年有新的VAD事業貢獻，VAD事業普遍毛利率較低，影響整體毛利率表現，但本業利益2.52億元，仍是歷年同期新高。稅後淨利因財務投資評價利益下降，低於去年同期，單季獲利為2.3億元，年減54.31％。

精誠今年前3季在台灣市場雲服務營收合計超過30億元，年增率超過4成，占總營收將近2成，其中精誠自主研發的雲服務已有近400家企業客戶採用，包括金融業、高科技製造業、航空業、零售服務業以及政府單位等。

根據服務產業客戶多年累積的Domain Know-how，精誠所自主研發多種雲服務解決方案，代表案例包含MOC維運監控雲服務(Monitoring and Operation Center)，今年度已經獲得150個縣市政府機構採用，提供即時監控、分析辨識、檢測查核到回應處置完成一步到位，完整技術能力足以對應各項演練與應變計畫。

精誠累計前3季營收為219.52億元，年增27.68％，合併稅後淨利為10.71億元，年減19.26％，每股盈餘4.32元。