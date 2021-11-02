遠東新（1402）今天舉行年度新品發表會，遠東新化纖總部營運長張丙秋表示，現在碳中和已成為全球議題，但遠東新早在30年前就開始做寶特瓶回收再利用。遠東新長纖事業部協理黃全億表示，目前遠東新的回收再生聚酯年產能為50萬噸，居全球市占第二，目前正在台灣、越南、大陸、美國、日本、馬來西亞及菲律賓等七個國家同步展開擴產，目標到2025年產能規模要倍增達到100萬噸，屆時將挑戰市場龍頭寶座。

遠東新原本就是再生聚酯（rPET）全球第二大的領導廠商，今（2）日再宣布「陸海空大進擊」，引進二手衣回收、以工業廢氣回收當原料等新技術，加上在七個國家同步展開的再生聚酯產能擴充，目標2025年要成為全球第一的rPET產業龍頭。若以食品級的再生聚酯（rPET）來看，遠東新目前已經躍居產業龍頭。

此外，遠東新攜手高端機能服飾品牌Lululemon，以及美國生技公司LanzaTech，運用獨特的生物技術，將捕捉到的碳排氣體先轉化為乙醇，再製成低碳聚酯，可減少24%的溫室氣體排放。這等於將工業排放的溫室氣體轉化為服飾、球鞋等全新紡織商品，真正落實減碳、甚至「負碳」經濟，未來商機可期。該生產技術初期產能有限，但確定已經商業化，預料將在明年新品上市，該製程的成本比一般的Recycle再高一些。該項技術可以進一步減少碳排放，一般保特瓶再次使用可以減少約63%的CO2，而這項獨特的生物技術，是直接把CO2抓下來變原料，在概念上是新的突破。因此，遠東新進一步從陸上回收，跨到海上回收，今年再進入空氣的回收，將工業廢氣回收當做原料，真正達到「陸海空大進擊」。

在陸地回收方面，遠東新也把回收目標瞄準二手衣。黃全億表示，相較於寶特瓶回收，遠東新目前並沒有自已的二手衣回收體系，而是和環保署及工研院等組成聯盟。聚酯布回收透過分類、粉碎、熔融、造粒、抽絲等流程，重製成新的聚酯纖維，目前已獲得國際品牌青睞，明年會推出。

至於海洋回收的部分，愛迪達有很高的使命，把好的產品路線擴展到更多的產品種類。黃全億表示，今年是遠東新海廢發展的跳躍式成長年，主要客戶在應用端從鞋材擴展到服飾，帶動今年相關產品出貨高速成長，完全不受疫情影響。除了A客戶外，遠東新的海廢紡品也拿到奢侈品牌廠訂單。