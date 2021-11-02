美股隔夜飆漲，指數創歷史新高。港股開高，在地產股和銀行股壓力下收黑，內地股市也收跌。亞洲主要股市在等待美聯準會議息之下收黑。

周二香港恆生指數收跌54.65點或0.22%，為25099.67點。國企股(H股)跌35.49點或0.40%，為8863.83點。地產股跌1.29%，銀行股跌1.20%。

內房股繼續下跌，佳兆業跌8%，富力地產跌6.7%，融創中國跌9.6%，中國奧園跌6.8%。

上證和深證指數皆收黑。與亞太國家的放緩疫情不同，中國當局目前正謹慎地處理各地疫情控制。專家預計中國短期內仍不會放棄零容忍的疫情政策。

贛鋒鋰業漲3.4%。該公司宣布與特斯拉上海簽訂供應合約，在明年初至2024年底兩年時間內，對特斯拉供應電池級氫氧化鋰產品。

渣打收跌2.4%，報51.55港元。該行公布財報，宣布第四季壞帳費用有信心維持在低位。但市場仍擔心渣打對內地房地產企業有風險敞口。