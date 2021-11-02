金管會2日宣布，在辦理三商美邦人壽金融消費者保護作業專案檢查時，發現大三大及三小缺失，主要沒有確認保戶投保資金來源、逕自洽銀保通路業務 員、電銷手冊不利重視身心障礙者投保等，一共處罰鍰新台240萬元及3項糾正。

金管會列出三商壽的三大及三小缺失，即一是未確認保費資金來源作業的缺失：三商壽在2019年6月到12月間辦理確認保費資金來源作業，查有保險業務員與房貸介紹人或保單借款送件人為同一人，有以貸款資金購買投資型保單的案件，業務員知悉保戶以借款資金購買保單，卻未在業務員報告書敘明保費來源，三商壽核保作業亦也未確實評估保戶適合度，或要求業務員瞭解保戶資金來源並告知保戶風險或可能損失，罰鍰120萬元。

二是電訪異常案件未通知保經代卻逕洽其招攬業務員的缺失：三商壽2020年3月辦理新契約電訪作業，對銀行保經代通路招攬保單電訪異常照會案件，沒有通知銀行保經代轉知其業務員，而是直接通知業務員，不利往來銀行保經代妥適處理保險公司核保照會案件，該公司未落實要求往來保經代公司遵循法令及合約約定，罰鍰60萬元。

三為電話行銷話術範本有不公平對待身心障礙者的缺失：三商壽辦理電話行銷的話術範本，有在保戶告知有失明等身體機能障礙、領有身心障礙手冊或身心障礙證明時，即停止電話行銷的規定，在招攬階段直接拒絕身心障礙者投保，致產生有對身心障礙者有不公平對待的事實，罰鍰60萬元。

四是其他缺失有礙健全經營之虞者，1是公司辦理新契約電訪作業，對於投資型保單新契約電訪保戶回覆內容異常案件，未向保戶確認是否已瞭解，及對於投資型保單新契約電訪異常案件較多的保險代理人業務員，未評估是否就該招攬人案件進行差異化管控者。

2是三商壽2020年1至5月銷售投資型保險商品給70歲以上客戶，經查銷售過程錄音作業及後續修訂錄音內容範本，未有商品重要條款內容、除外責任及商品說明書重要內容的相關解說，及2020年5月修訂「投資型商品錄音腳本」，未將爭議類型納入，且未擇要說明重要條款、除外責任及保險商品說明書重要內容。

3是三商壽辦理新契約核保作業，對於保戶尚有可辦理復效的同商品舊保單，未告知保戶可辦理復效，即承保新保單。