華新科（2492）公布第三季財報，累計前三季EPS達14.4元，第三季賺逾半個股本達5.52元，創11季以來新高紀錄。

華新科公告第三季財報，累計前三季歸屬母公司淨利達69.84億元，每股稅後純益14.4元，其中第三季獲利約26.76億元，季增14.27％、年增12.44％，每股盈餘約5.52元，為最近11季新高。

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