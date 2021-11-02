華新科前三季賺進14.4元 Q3寫11季新高 16:572021/11/02 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公布第三季財報，累計前三季EPS達14.4元，第三季賺逾半個股本達5.52元，創11季以來新高紀錄。 華新科公告第三季財報，累計前三季歸屬母公司淨利達69.84億元，每股稅後純益14.4元，其中第三季獲利約26.76億元，季增14.27％、年增12.44％，每股盈餘約5.52元，為最近11季新高。 宏達電第3季每股虧0.94元 毛利率續揚破3成 實價2.0＋遞延效應 北市Q3推案噴出 季增1.26倍 #華新科 #季新高 #第三季財報 #累計前 #三季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永信建設 前三季每股賺5.05元 04:102021/11/02 證券．權證 《半導體》世界先進Q3獲利季增26.38％ 每股賺2元續登高 09:092021/11/02 財經 客源減 新天地Q3每股虧1.38元 04:102021/11/02 證券．權證 《半導體》台星科Q3獲利登近7季高 前3季賺贏去年全年 11:592021/11/02 財經 《半導體》欣銓Q3獲利再攀峰 前3季每股賺4.01元 10:172021/11/02 財經 大田獲利爆發 前三季每股稅後盈餘15.54元創新高 15:202021/11/02 財經 《半導體》環球晶毛利率季季高 前三季EPS達22.4元 15:402021/11/02 財經 瀚宇博精成科 Q3獲利攀峰 04:102021/11/02 證券．權證 義隆全年獲利 拚年增五成 04:102021/11/02 證券．權證 渣打銀行第三季獲利倍增 遠超預期 15:592021/11/02 財經 第三季財報不俗 美股多頭添動能 04:102021/11/02 投資理財 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 震撼！雅虎宣布退出大陸產品與服務 這些功能也關了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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