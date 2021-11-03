亞馬遜公司今天尋求美國聯邦傳播委員會（FCC）批准在明年底前發射及營運兩枚原型網路衛星，這是亞馬遜致力打造太空衛星網路的一環，要和SpaceX公司星鏈計畫一較高下。

路透社報導，亞馬遜（Amazon.com Inc.）先前承諾透過「古柏計畫」（Project Kuiper）斥資至少100億美元，打造3236枚這類衛星。亞馬遜表示，測試和實地示範發射是亞馬遜邁向目標的重要一步，目標是向服務欠缺或服務不足地區數以千萬計消費者和企業提供高容量、低延遲寬頻通訊服務。

亞馬遜今天表示會「繼續投資古柏計畫，我們接近全面投產並準備為全球數以千萬計顧客提供服務」。

古柏計畫的低軌衛星群方案去年獲得FCC批准，以與美國富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）計畫競爭。

亞馬遜槓上馬斯克，近來指控他無視政府各種規定，包括美國聯邦航空總署（FAA）若干要求。

亞馬遜寫道：「SpaceX和其他馬斯克領導的公司行為是在表明，他們認為規定是訂給其他人，而那些堅持甚或只是要求遵守的人活該受到嘲笑和人身攻擊。如果FCC要管控虛偽作為，SpaceX會讓委員會忙得不可開交。」

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和馬斯克在民間航太產業中相互競爭。美國國家航空暨太空總署（NASA）決定將阿提米絲（Artemis）登月計畫29億美元合約給SpaceX後，貝佐斯的航太公司藍源（Blue Origin）曾提出異議。

SpaceX則在向FCC提交的文件中指控亞馬遜試圖耽誤SpaceX的計畫，並說「SpaceX已著手部署1700多顆衛星，亞馬遜卻還沒打算解決射頻干擾和軌道碎片問題，這些問題必須在亞馬遜可以部署衛星群前解決」。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1101102