男子高振殷自大陸運毒來台，調查局在基隆港貨櫃中起出700公斤的K毒品，追查出鄭、呂與周等人透過余姓貿易公司老闆、高男以石板夾藏毒品，在台領取貨櫃，士林地院日前，依運輸3級毒品，判處余男子有期徒刑10年10月，可上訴。

旺厚有限公司老闆余世彰，2018年在大陸取得K他命後，夾藏在人造石板材內，再透過其他同夥運送來台，但余始終否認知情，聲稱2018年5月回台找高振殷遊玩，陪同去基隆港領貨，且石板並未切割，不知道裡面藏有毒品。

余等2人領貨後持鑰匙打開倉庫大門，遭調查局幹員當場逮捕，其他被告則指稱他是共犯，高振殷因案被判處10年，判決更指出，700公斤的K毒，數量之大實屬歷年罕見，一但流入市面，將對社會治安造成巨大危害，依法判處10年10月，可上訴。

另外，此批毒品因數量龐大，又爆發調查局緝毒組長徐宿良監守自盜，全案仍在桃園地院審理當中。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！