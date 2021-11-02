美國喬治城大學研究機構最近發布的報告指出，中共軍方的人工智慧發展快速，目前已經能運用人工智慧科技進行入侵台灣的兵棋推演，同時跟蹤美國海軍艦隻和部署電子對抗任務。

《美國之音》報導說，美國喬治城大學（Georgetown University）安全與新興技術中心（Centre for Security and Emerging Technology）最新發佈《受控閃電：中國軍方如何採納人工智慧》（Harnessed Lightning: How the Chinese Military is Adopting Artificial Intelligence）的研究報告，顯示中國軍方已經運用人工智慧科技進行入侵台灣的兵棋推演。

印度《亞洲國際新聞》（ANI）引用安全與新興技術中心研究員費里安（Ryan Fedasiuk）的話說，「我們特別發現中國人民解放軍正在購置為識別水下航行器、台灣作戰兵棋推演、跟蹤美國海軍艦隻和部署電子對抗等任務而設計的人工智慧系統」，「我們發現中國的軍民融合發展戰略正在支付真正的紅利。我們資料中的273家人工智慧設備供應商有60%都是私人公司。絕大多數都是僅僅在過去10年中成立的小公司。」

這份研究報告說，中共領導人認為人工智慧是把解放軍改造成世界級軍隊的關鍵。中共軍方每年用於人工智慧相關系統和設備的採購費用超過16億美元，主要用於情報分析、預測性維護、資訊戰以及自主車輛的導航和目標識別。中國軍方希望利用人工智慧來對美國製造「不對稱的優勢」。

報告指出，中共軍方在一個新興的人工智慧國防產業的支撐下在人工智慧作戰和支援系統的採購方面取得了很大進步，「在未來5到10年中，中共人民解放軍可能會繼續對人工智慧進行投資，以破壞美軍的資訊系統，侵蝕美國在水下作戰方面的優勢。」

報告表示，「儘管中共解放軍對這項科技的投資似乎不少，幾乎相當於美國軍方，但人工智慧究竟如何會改變印太地區的軍事力量的平衡還有待觀察。除了對反制自主（counter-autonomy）研究再次感興趣之外，美國與盟友對半導體設備的管制可能會妨礙中共軍方對人工智慧系統的應用和獲取。」