台東縣政府辦理的「台東慢食節」榮獲日本優良設計獎（Good Design Award）的百佳獎（Best 100）與優良設計金獎（Gold Award），於今日舉行線上頒獎典禮，縣長饒慶鈴與全球獲獎者同步連線領獎。

饒慶鈴表示，日本優良設計獎是全球企業和團體爭相參賽的國際大獎，有「東方設計奧斯卡」美譽，今年度共有來自世界各地5835件作品參賽，台東慢食節除了拿下獲獎率不到2％的百佳獎，評審團並以「運用多數人都能享受的飲食成為學習的場域」為評語給予肯定，摘下優良設計金獎，讓台東在世界地圖上被看見。

饒慶鈴指出，慢食活動在台東推廣已達9年，2012年由縱谷地區的「產地餐桌計畫」啟動，2017年起擴大舉辦「台東慢食節」，由真正生活在台東的店家、廚人、企劃團隊共同打造，至今已經舉辦過12場，累積近3萬8000人次參加，串連超過140間店家，創造97.6％的顧客滿意度。

縣府說明，台東慢食節以風土食材、飲食文化、食農議題為切入點，每屆皆設定不同主題，透過田野調查探索臺東飲食特有面貌，鼓勵店家運用在地食材研發創新料理、或重現符合主題的傳統料理，活動也強調永續環保，現場不使用任何一次性餐具，以自然素材作為食器與環境裝置。