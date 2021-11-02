中鴻（2014）Q3稅後淨利為14.63億元、年增487.55％，每股稅後淨利為1.02元，累計前三季稅後淨利為54.44億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後淨利為3.79元，創歷史新高。

宏達電第三季本業進步 稅後虧損卻放大至7.7億元
大田獲利爆發 前三季每股稅後盈餘15.54元創新高
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