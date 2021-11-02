中鴻累計前三季稅後淨利大賺54.44億元 每股EPS為3.79元 17:002021/11/02 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）Q3稅後淨利為14.63億元、年增487.55％，每股稅後淨利為1.02元，累計前三季稅後淨利為54.44億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後淨利為3.79元，創歷史新高。 宏達電第三季本業進步 稅後虧損卻放大至7.7億元 大田獲利爆發 前三季每股稅後盈餘15.54元創新高 #中鴻 #累計前三季稅後淨利 #每股稅後淨利 #大賺 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聚陽10月營收22.62億元 年增6.6％、月減9.22％ 16:302021/11/02 財經 《半導體》環球晶毛利率季季高 前三季EPS達22.4元 15:402021/11/02 財經 《通信網路》元宇宙話題勝業績 宏達電Q3每股虧0.94元 10:172021/11/02 財經 《半導體》世界先進Q3獲利季增26.38％ 每股賺2元續登高 09:092021/11/02 財經 證交所5日開審議委員會 審議台灣精銳上市案 13:102021/11/02 財經 義隆全年獲利 拚年增五成 04:102021/11/02 證券．權證 《半導體》世界先進Q4營運續衝高 至明年H1維持高產能利用率 15:062021/11/02 財經 《半導體》愛普前3季賺1股本 董座陳文良：產能緊張有影響 15:402021/11/02 財經 華新科前三季賺進14.4元 Q3寫11季新高 16:572021/11/02 財經 《電腦設備》艾訊Q3獲利衝2年高點 Q4持穩高檔 07:442021/11/02 財經 《半導體》超豐Q3獲利連5季攀峰 前3季創全年新高達陣 12:162021/11/02 財經 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 震撼！雅虎宣布退出大陸產品與服務 這些功能也關了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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